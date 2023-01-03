Турция приступила к работам по предложенному Россией проекту газового хаба, подготовка к его реализации займет около года. Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез в интервью TVnet, его запись доступна на странице телеканала в Twitter.

«Наши предварительные сроки подготовки — год, сейчас мы ведем оценку инфраструктуры, деталей», — сказал глава министерства.

Турция собирается воспользоваться этим проектом, для этого есть и возможности, и терминалы, отметил министр. Со временем интерес к нему может вырасти и у европейских стран, считает политик.

«Мы не будем кому-то привязывать цену. Это будет своего рода супермаркет, где есть предложения», — добавил Донмез.