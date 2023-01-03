По меньшей мере 28 тел погибших обнаружены в районе города Нуна на северо-западе Буркина-Фасо. Об этом сообщил министр связи, культуры, искусства и туризма Буркина-Фасо, официальный представитель правительства Римтальба Жан Эмманюэль Уэдраого, сообщает ТАСС.

«Трагедия произошла в ночь на 31 декабря, — цитирует его во вторник новостной портал leFaso. — Ведется расследование обстоятельств произошедшего, включая установление виновных». Уэдраого признал население страны к спокойствию.

Между тем Высокий суд Нуны объявил, что большинство погибших — мужчины, все они были застрелены.