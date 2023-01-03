Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн сообщил, что изменит политику МИД в отношении Украины и российско-украинской войны, сообщает УНИАН, ссылаясь на заявление министра во время церемонии вступления в должность.

Отмечается, что уже сегодня, 3 января, Коэн собирается поговорить по телефону с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Это будут первые переговоры между главами МИД Израиля и России после начала войны в Украине.

«В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка — мы будем меньше публично выступать», — пообещал Коэн.

По словам Коэна, Израиль в любом случае продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Однако министр отказался комментировать просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны.

Как известно, предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался с коллегой из РФ после начала военных действий в Украине.