Украина освободила 40% оккупированных после 24 февраля территорий.

Об этом в своем телеграм-канале написал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий, или 40 тыс. кв. километров. Это 28% всей территории, которую оккупируют российские военные, включая Крым.

«Украинская армия сдерживает противника на участке суши протяженностью 3786 км, в том числе активная линия фронта составляет 1,5 тыс. км.

В течение 2022 года ВСУ уничтожили более 100 тыс. российских военнослужащих, 3 тыс. танков, 6 тыс. бронемашин, 2 тыс. артиллерийских систем, 420 систем залпового огня, около 300 боевых самолетов и 270 вертолетов.

Подготовка украинских военных ведется на территории 17 европейских стран. Благодаря поддержке западных союзников Украины, подготовлено 20 тыс. военнослужащих.

Из районов боевых действий эвакуировано более 600 тыс. жителей.

Более тысячи тяжелораненых отправлено на лечение в западные страны.

29 тыс. украинских военных получили государственные награды, 160 присвоено Героя Украины», — сообщил Залужный.