Председатель Европарламента Роберта Метсола инициировала процедуру лишения двух депутатов иммунитета по обвинениям в коррупции со стороны правоохранительных органов Бельгии.

Об этом говорится в заявлении Европарламента.

«Председатель Метсола инициировала срочную процедуру лишения двух депутатов Европейского парламента иммунитета по запросу бельгийских судебных органов, — говорится в пресс-релизе Европарламента, опубликованном в понедельник. — Уже были приняты первые меры процедурного характера, председатель объявит об этом на пленарном заседании 16 января, затем запрос будет передан в комитет по правовым вопросам для принятия соответствующего решения».

В документе не уточняется, о каких депутатах идет речь, однако иммунитета, скорее всего, лишатся лица, замешанные в коррупционном скандале вокруг чемпионата мира по футболу в Катаре. Он разразился 9 декабря, когда бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая заместителя председателя Европарламента Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что фигуранты расследования «подозреваются в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европейского парламента». Цель состояла в том, чтобы улучшить имидж Катара в ЕС в преддверии чемпионата мира по футболу 2022 года.

Среди подозреваемых много итальянцев — как нынешних, так и бывших евродепутатов. Ключевую роль в организации контактов следователи приписывают Антонио Панцери, который занимал должность евродепутата с 2004 по 2019 год. Он избирался сначала от левоцентристской коалиции, а затем от Демократической партии.