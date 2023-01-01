На площади Колумба (Plaza de Colon) в столице Испании Мадриде прошла мирная акция протеста против незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

В ходе акции, организованной членом Ассоциации азербайджанцев Испании Магомедали Акберовым, было потребовано немедленное прекращение незаконной эксплуатации Арменией и армянскими сепаратистами месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, находящейся под временным контролем российских миротворцев.

Наши соотечественники, развернув плакаты с лозунгами «Остановить незаконную эксплуатацию природных ресурсов Азербайджана!», «Остановить разграбление природных ресурсов Азербайджана!», «Остановить экоцид, совершаемый Арменией!», выразили солидарность с азербайджанскими экоактивистами, представителями неправительственных организаций и добровольцами, которые проводят акцию на дороге Шуша-Ханкенди с требованием прекратить экологический терроризм, совершаемый армянами.