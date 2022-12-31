Россия сегодня выпустила более 20 крылатых ракет воздушного базирования с применением стратегических бомбардировщиков Ту-95мс с акватории Каспийского моря и ракетных комплексов наземного базирования, заявил главком ВСУ Залужный.

Силами ПВО уничтожены 12 крылатых ракет: 6 в пределах Киевской, 5 Житомирской и 1 Хмельницкой областей.

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16:09 Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой, Херсонской областях, в Славянске и в Краматорске Донецкой области

Обстрел Киева также подтвердил мэр города Виталий Кличко.