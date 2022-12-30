Сокращение интервалов в метро напрямую связано со строительными работами.

Об этом сказал руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов на церемонии презентации новых поездов.

Он отметил, что согласно принятому в мировой практике правилу, каждая линия должна функционировать независимо.

«Однако самая большая проблема Бакинского метрополитена в том, что самые загруженные зеленая и красная линии пересекаются на станции 28 Мая», цитирует Б. Мамедова Trend.

Сокращение интервала будет невозможно до тех пор, пока проект разделения линий не будет полностью решен. До сих пор в направлении станций Низами-Дарнагюль и Сахиль-Ичеришехер не было интервала менее 4 минут. У нас достаточно поездов. Но сокращение интервала пока невозможно из-за технических проблем», — сказал Мамедов.