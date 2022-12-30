Самые богатые россияне в 2022 году потеряли почти $93 млрд из-за ситуации в Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, в феврале богатейшие россияне вместе потеряли почти $46,6 млрд. После введения санкций со стороны западных стран сумма увеличилась еще на $47 млрд.

Согласно данным «Индекса миллиардеров» от Bloomberg состояние акционера горно-металлургического холдинга Evraz Романа Абрамовича сократилось на $9,3 млрд. Акционер производителя природного газа НОВАТЭК Геннадий Тимченко потерял $8,48 млрд, а основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов — $7,79 млрд.