Российские войска ночью атаковали Киев и Киевскую область дронами.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской военной администрации.

Как сообщил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, российские военные использовали ночью 30 декабря для атаки по Киеву и области дроны иранского производства типа Shahed для ударов по объектам инфраструктуры.

Силы противовоздушной обороны ВСУ отразили вражескую атаку.

По предварительной информации, попаданий нет, отметил глава ОВА.