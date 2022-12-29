После вступления в силу 5 декабря эмбарго Евросоюза на морские поставки российской нефти и введения потолка цен на нее в отношении поставок в другие регионы Индия стала крупнейшим покупателем сырья из России. Об этом со ссылкой на отчет Центра развития энергетики пишет ТАСС.

В общей сложности Индия забрала 42 процента всего объема морского экспорта российской нефти. Еще в феврале этого года поставки в эту страну почти не велись, а 70 процентов приходилось на Евросоюз и Великобританию.

Эксперты отмечают, что конечный пункт назначения 20 процентов экспорта российской нефти в настоящее время неизвестен. Не исключено, что часть из них после перегрузки на другие танкеры может оказаться в той же Индии.

Как отмечают авторы отчета, в целом России удалось перестроить логистику и стабилизировать экспортные отгрузки нефти, однако ради этого компаниям пришлось предлагать клиентам значительные скидки.