Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала домыслами разговоры о том, что РФ принуждает Армению присоединиться к Союзному государству России и Беларуси. Об этом она заявила в ходе брифинга.

«Как происходило принуждение – в дружеской обстановке, за бокалом красного вина или жестко происходило это принуждение? Это надо понять. Должны быть хоть какие-то факты. Если люди делают подобные заявления, не предоставляя факты, и причем конкретно упоминают страну, будьте добры, подкрепите это фактами», — сказала представитель ведомства.

Если будут факты, то можно будет говорить дополнительно к тому, что уже было сказано пресс-секретарем президента. Песков говорил ранее, что никто из российских чиновников никогда ни о чем подобном не говорил, имея в виду присоединение Армении к Союзному государству.

Ранее секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян непрямым текстом обвинил Россию в давлении на республику в вопросе вступления в Союзное государство.