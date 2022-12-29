Ереван ждет от Москвы план «разблокировки» Лачинской дороги. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, российский миротворческий контингент и Россия должны выступить с четким объяснением ситуации.

«Какова оценка России по ситуации, каков план или дорожная карта восстановления Лачинского коридора? Это вопросы, ответы на которые ждут от России, которая также является постоянным членом СБ ООН», — сказал он.

Пашинян считает, что если Россия по объективным или субъективным причинам не может обеспечивать безопасность и стабильность в Карабахе, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение с целью получения миротворческим контингентом мандата ООН или отправки в регион дополнительного многонационального миротворческого контингента.