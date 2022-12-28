Бывший директор службы охраны первого президента России Бориса Ельцина — Александр Коржаков — рассказал в интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения» о том, как шеф страстно любил спиртное. Экс-лидер страны, по его словам, предпочитал отдыхать весело и долго, поэтому, когда он устраивал посиделки с крепкими напитками за городом, то Наине Иосифовне даже приходилось отправлять прислугу по домам.

«В субботу он половину рабочего дня ездил по стройкам Москвы <…> и через полдня приезжал домой на дачу, обязательно была баня, стол. <…> Если кто-то, друзья к нему приезжали, то хорошо выпивали там, потом в воскресенье он никуда не ездил, в воскресенье это всё продолжалось», — поделился Коржаков.

При этом даже на следующий день после шумного застолья Ельцин мог снова употреблять алкоголь. Коржаков отметил, что вместе с экс-президентом он запросто мог распить бутыль коньяка без закуски. А иногда объём выпитого Борисом Николаевичем спиртного достигал и трёх литров. Бывший телохранитель также утверждает, что алкогольная зависимость Ельцина усугубилась после того, как тот занял президентское кресло. Из-за пагубной привычки рабочий день экс-лидера страны мог запросто завершиться уже в 11 утра.