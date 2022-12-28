В Самарканде 18 детей умерли после приёма сиропа от кашля индийской компании Marion Biotech. Речь идёт о препарате «Док-1 Макс», сообщается в телеграм-канале Минздрава Узбекистана.

«Исследование показало, что умершим детям до поступления в стационар давали этот препарат дома в течение двух-семи дней три-четыре раза в день по два с половиной — пять миллилитров, что превышает стандартную дозу препарата для детей», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минздраве, всем юным пациентам родители давали сироп самостоятельно или по рекомендации сотрудников аптек. Согласно предварительным результатам лабораторных исследований, серия индийского препарата, из-за которого погибли дети, содержит этиленгликоль. При чрезмерном употреблении это токсичное вещество вызывает необратимые изменения в организме. Так, при поражении этиленгликолем смертность составляет порядка 60% всех случаев отравления.

В связи с произошедшей трагедией были уволены семь высокопоставленных сотрудников Минздрава, а «Док-1 Макс» сняли с продажи во всех аптеках на территории Узбекистана. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители.