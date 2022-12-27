Власти Азербайджана с 2020 года репатриировали из Сирии и Ирака 409 человек, в том числе 68 человек в 2022 году, заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

«В 2022 году в Азербайджан из Сирии и Ирака были репатриированы 68 человек, включая 54 ребенка и 14 женщин», — сказал Байрамов на пресс-конференции во вторник.

По его словам, с 2020 года, в целом, из Сирии и Ирака репатриировано 409 граждан Азербайджана, включая 380 детей и 29 женщин.

Байрамов добавил, что из Украины в текущем году после начала войны были эвакуированы свыше 16 тыс. человек.