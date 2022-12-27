Азербайджанское государство на высоком уровне заявило, что этнические армяне Карабаха имеют право жить в Азербайджане, и мы готовы обеспечить их права.

Об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

По его словам, строительство альтернативной «Лачинскому коридору» дороги стало положительным опытом.

«Эта дорога проходила через территории, где жили армяне. При строительстве дороги были учтены обращения местных армян. Во время строительства этой дороги между армянами и лицами, строящими дорогу, было нормальное общение. Или же в связи с Суговушанским водохранилищем проводились обсуждения о том, сколько воды забрать для орошения земель, как обеспечить производство электроэнергии. Но в регион отправляют человека с запятнанным прошлым. Однако Азербайджан готов пресекать такие провокации», – отметил он (цитата по АПА).