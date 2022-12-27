«Вступление Грузии в Европейский союз напрямую связано с делом экс-президента страны Михеилом Саакашвили. В случае его смерти в тюрьме Тбилиси может забыть о членстве», сообщает «!РБК-Украина» со ссылкой на заявиление депутата Европарламента Яцека Сариуш-Вольского.

«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержан и экс-президент умрет в тюрьме», — заявил депутат.