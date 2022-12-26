Агентство безопасности Израиля (Шин Бет) предотвратило вооруженную атаку., сообщает Times of Israel.

Согласно сообщению, 14 декабря силы безопасности Израиля арестовали на западном берегу реки Иордан 4 палестинцев за участие в запланированном теракте, у них было изъято взрывное устройство.

По данным Шин Бет, план нападения был разработан террористическими группами «Комитет народного сопротивления» и «Бригада мучеников Аль-Акса» в секторе Газа.

Отмечено, что террористы планировали «крупный теракт в Израиле» с использованием бомбы, спрятанной в огнетушителе.

Агентство безопасности также сообщило, что группа получила инструкции от Ахмеда Фатхи Омара Хаджаджа — эксперта по взрывчатым веществам и жителя города Джабалия на севере сектора Газа.