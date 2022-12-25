Министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу заявил, что по зерновому коридору по сей день вывезено свыше 15 млн тонн агропродукции, сообщает «Анадолу».

Караисмаилоглу напомнил, что «зерновое соглашение» о поставках агропродукции из портов Украины является результатом активной дипломатии Реджепа Тайипа Эрдогана.

По словам министра, с первого августа по 25 декабря из портов Украины отбыли 585 сухогрузов. Всего по зерновому коридору транспортированы 15 млн 80 тыс. тонн 13 разновидностей агропродукции, сказал он.

Караисмаилоглу отметил, что в турецкие порты прибыл 171 сухогруз.

«В Турцию поставили 15 процентов всей вывезенной по зерновому коридору продукции. В страны Африки отправили 12 процентов, Азии – 29 процентов, Европы – 44 процента», — сказал он.