Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 102 050 военных.

Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 25 декабря ориентировочно составили:

— личного состава — около 102 050 (+620) человек ликвидировано,

— танков — 3 011 (+5),

— боевых бронированных машин — 6 010 (+16),

— артиллерийских систем — 1 991 (+3),

— РСЗО — 418 (+0),

— средств ПВО — 212 (+0),

— самолетов — 283 (+0,

— вертолетов — 267 (+0),

— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 706 (+0),

— крылатых ракет – 653,

— кораблей /катеров — 16,

— автомобильной техники и автоцистерн — 4 635 (+8),

— специальной техники — 178 (+0).