Украинские военные ликвидировали за сутки 620 российских солдат. Общее число потерь армии РФ с начала вторжения составляет 102 050 военных.
Общие боевые потери ВС РФ по состоянию на 25 декабря ориентировочно составили:
— личного состава — около 102 050 (+620) человек ликвидировано,
— танков — 3 011 (+5),
— боевых бронированных машин — 6 010 (+16),
— артиллерийских систем — 1 991 (+3),
— РСЗО — 418 (+0),
— средств ПВО — 212 (+0),
— самолетов — 283 (+0,
— вертолетов — 267 (+0),
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 1 706 (+0),
— крылатых ракет – 653,
— кораблей /катеров — 16,
— автомобильной техники и автоцистерн — 4 635 (+8),
— специальной техники — 178 (+0).
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