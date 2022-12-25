Акция протеста на дороге Ханкенди-Лачин против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана продолжается уже 14 дней.

Акция, начавшаяся 12 декабря, продолжилась и прошедшей ночью.

Несмотря на морозную погоду, участники акции, расположившись по обеим сторонам дороги, не препятствуя движению, развернули плакаты с надписями на азербайджанском, русском и английском языках и скандируют лозунги.

Экоактивисты, волонтеры, представители гражданского общества выражают протест против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях Азербайджана, в том числе золоторудных и медно-молибденовых рудников «Гызылбулаг» и «Демирли», требуют, чтобы миротворцы обеспечили проведение госорганами Азербайджана мониторинга этих месторождений.

Участники акции на разных языках озвучивают лозунги «Азербайджан един, хозяин своих ресурсов!», «Конец экологическому преступлению!», «Stop ecoterror!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».