Очевидцы засняли на видео, как в аэропорте Махачкалы из багажной зоны выбежал баран и отправился к стойкам регистрации рейса на Санкт-Петербург. Кадры этой ситуации опубликовал Telegram-канал Baza.

Уточняется, что животное забежало в аэропорт с улицы, после того как на парковку зашли несколько баранов. Животных начали разгонять, и одно из них оказалось в здании. В результате погони баран оказался на багажной ленте.

Как отмечает Baza, позже сотрудники аэровокзала все-таки вывели животное на улицу и отправили на пастбище.