Несмотря на морозную погоду, на дороге Ханкенди-Лачын акция протеста против незаконной разработки месторождений в Карабахе продолжается и в вечерние часы, сообщает Trend.

Как передает освещающий акцию сотрудник Report, в течение дня участники мирной акции скандируют лозунги: «Азербайджан — хозяин своих недр!», «Конец экологическим преступлениям!», «Стоп экотеррору!», «Берегите природу!», «Экоциду нет! Мониторингу да!».

Экоактивисты, представители гражданского общества и НПО, студенты, уже тринадцатый день принимающие участие в мирной акции протеста, демонстрируют стойкость духа и решимость.