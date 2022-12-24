24 декабря президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Касым-Жомарт Токаев тепло поздравил президента Ильхама Алиева с днем рождения, пожелал ему здоровья и дальнейших успехов в высшей государственной деятельности. Данную информацию приводит пресс-служба президента Алиева.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Азербайджаном в духе дружбы и добрососедства.

В ходе беседы было отмечено динамичное развитие казахско-азербайджанского стратегического партнерства.

Главы двух государств высоко оценили ход реализации ранее достигнутых договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия.