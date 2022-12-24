Великобритания планирует увеличить расходы на оборону на фоне войны в Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Такое решение правительство страны собирается принять, чтобы не допустить сокращения реального уровня капиталовложений в сферу обороны из-за высокой инфляции. По данным издания, расходы на оборону на 2024-2025 годы возрастут по меньшей мере на полтора миллиарда фунтов стерлингов.

Ожидается, что глава британского минфина Джереми Хант объявит соответствующее решение весной 2023 года.