Правительство Эстонии в ходе заседания решило предоставить новый пакет военной помощи Украине, в который входит отправка дронов. Об этом заявил министр обороны страны Ханно Певкур, его слова приводятся на сайте ведомства.

«Члены правительства поддержали предложение министра обороны Ханно Певкура направить Украине еще один пакет военной помощи, в который входят в основном дроны, средства индивидуальной защиты и зимняя форма», — сказано в заявлении эстонских властей.

Певкур отметил, что пакет помощи отвечает на поступившие запросы от Киева. Также украинской стороне поставят бронежилеты, комплекты для чистки оружия и другое. Ведомство напомнило, что ранее в Украину были отправлены гаубицы, противотанковые мины и гранатометы, а также медицинские принадлежности.