Профильный комитет Госсовета Татарстана — комитет по госстроительству — на пленарном заседании предложил рассмотреть законопроект о переименовании должности президента республики в «главу» — раиса республики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Комитет просит включить в повестку дня сегодняшнего заседания о проекте закона Республики Татарстан о внесении изменений в Конституцию Республики Татарстан», — отметил председатель комитета Альберт Хабибуллин.

В законопроект было внесено изменение: «Наименование должности высшего должностного лица Татарстана будет «глава — Раис Республики Татарстан».

Глава комитета сообщил, что новое наименование будут применять только к вновь избранному высшему должностному лицу Татарстана.