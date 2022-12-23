Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предполагает, что к покушению на него причастны не украинские «противники», а, скорее всего, «вагнеровцы».

Ко взрывам в донецком ресторанном комплексе «Шеш-Беш», где пострадал чиновник, скорее всего, причастен российский олигарх, владелец ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

Сообщается, что снаряды по ресторану, в котором Рогозин праздновал свой день рождения, были выпущены с позиций вблизи Марьинки Донецкой области, где обосновались «вагнеровцы».

Он убежден, что украинские силовики вряд ли могли знать его текущее место пребывания, а следовательно, информацию о том, где он находился, слил кто-то из «своих».