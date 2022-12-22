Официальный представитель Министерства Ирана Насер Канаани прокомментировал заявления Украины о передаче беспилотников России, назвав их необоснованными. Об этом сообщает РИА Новости.

Иранский дипломат подтвердил, что Тегеран не поставлял свои беспилотные летательные аппараты какой-либо из сторон конфликта.

«Еще раз подчеркиваю, что Иран не поставлял никакой военной техники ни одной из сторон для ее использования на Украине. Мы всегда уважали территориальную целостность стран, в том числе Украины..», — Канаани.

Также иранский глава дипведомства добавил, что «стратегическое терпение Ирана в отношении беспочвенных обвинений не будет безграничным».