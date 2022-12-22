В Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента Азербайджана, им назначен Фуад Наджафли.
Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.
Кроме того, определены направления деятельности полномочного представительства президента в Нахчыване:
— координировать деятельность местных исполнительных органов, действующих в соответствующей сфере (далее – местные органы исполнительной власти), и контролировать их деятельность;
— обеспечивать взаимодействие местных органов исполнительной власти с другими государственными органами (учреждениями) в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития соответствующей территории;
— представлять Президенту Азербайджанской Республики регулярные отчеты об общественном, социальном и экономическом положении на соответствующей территории;
— осуществлять деятельность в других направлениях, определенных Президентом Азербайджанской Республики.
Добавить комментарий