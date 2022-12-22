В Нахчыванской Автономной Республике учреждено полномочное представительство президента Азербайджана, им назначен Фуад Наджафли.

Соответствующий указ подписал президент Ильхам Алиев.

Кроме того, определены направления деятельности полномочного представительства президента в Нахчыване:

— координировать деятельность местных исполнительных органов, действующих в соответствующей сфере (далее – местные органы исполнительной власти), и контролировать их деятельность;

— обеспечивать взаимодействие местных органов исполнительной власти с другими государственными органами (учреждениями) в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития соответствующей территории;

— представлять Президенту Азербайджанской Республики регулярные отчеты об общественном, социальном и экономическом положении на соответствующей территории;

— осуществлять деятельность в других направлениях, определенных Президентом Азербайджанской Республики.