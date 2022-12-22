Главы МИД Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров выразили сожаление отказом Еревана участвовать во встрече глав МИД Азербайджана и Армении для обсуждения мирного договора. Об этом сообщает российский МИД.

В четверг главы МИД провели телефонный разговор. «Была обсуждена ситуация в зоне ответственности Российского миротворческого контингента, обострившаяся в связи с перекрытием Лачинского коридора и разногласиями сторон по разработке рудных месторождений в регионе. Лавровым подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения трехсторонних договоренностей об обеспечении беспрепятственной связи между Карабахом и Арменией по Лачинскому коридору.

Выражено сожаление решением Еревана отказаться от участия в запланированной на 23 декабря в Москве встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения вопросов подготовки мирного договора.

Акцентирована важность продолжения ритмичной работы реализации трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г., а также 31 октября 2022 г.», — сказано в сообщении внешнеполитического ведомства России.