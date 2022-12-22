Генеральная прокуратура Армении сообщила об очередном случае госизмены.

По данным ведомства, старший сержант, служащий в одной из воинских частей, был завербован представителем азербайджанских спецслужб через соцсеть Ok.ru. («Одноклассники»).

С января 2022 года по июнь 2022 года через приложение WhatsApp он передал им данные, содержавшие служебную, государственную тайну.

За это военнослужащий получил денежное вознаграждение в размере 24 тыс. драмов и 21 тыс. 250 драмов соответственно.

Кроме того, в апреле 2022 года он передал фотографию расположения воинской части, сделанную с помощью программы, позволяющей определять местонахождение объекта в интернете, рукописную схему межпозиционной дистанции военных баз, названия боевых позиций в зоне его охраны, схему организации связи. Он получил за это вознаграждение в размере 48 тыс. драмов (около $70).

Военнослужащий арестован, он обвиняется по части 1 статьи 299 (госизмена) УК Армении. 22 декабря прокурор направил обвинительное заключение в суд.