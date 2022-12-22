Швейцария ввела новые санкции против РФ. В частности, ограничения касаются 141 физического и 49 юридических лиц. Об этом говорится в пресс-релизе швейцарского правительства.

«Швейцария вносит изменения в санкционный режим в рамках мер, которые принял ЕС в связи с поставками иранских беспилотников России и сохраняющейся тревожной обстановкой в Украине», — уточняется в документе.

Санкции вступили в силу в среду, 21 декабря, в 18:00 по местному времени.

В сообщении сказано, что ЕС 16 декабря также ввел запрет на экспорт в РФ еще ряда категорий товаров и на оказание России ряда услуг, и швейцарское правительство в свою очередь изучит эти меры. В частности, речь идет об ограничениях против горнодобывающего и энергетического секторов и запрет на экспорт товаров космической промышленности и беспилотников.

ЕС также добавил в «черные списки» еще 168 структур, связанных с оборонной промышленностью России.