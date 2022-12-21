21 декабря завершился рабочий визит президента Республики Сербии Александара Вучича в Азербайджан.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул. Об этом сообщает пресс-служба президента Алиева.

Президента Сербии Александара Вучича в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.