Четыре дня назад было подписано соответствующее соглашение о поставках азербайджанской электроэнергии в Европу. Кабель, который будет проложен по дну Черного моря, подтвердит, что Азербайджан является важным поставщиком для Европы и в этой сфере.

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после встречи один на один с Президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Все это открывает новые возможности, новые горизонты, и мы, конечно, будем сотрудничать в данной сфере в двустороннем и многостороннем форматах», — сказал глава государства. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Отметив, что во время визита в Сербию он также дал соответствующие поручения, связанные с оборонной промышленностью, президент Азербайджана подчеркнул, что обе стороны обладают потенциалом и в этой сфере, и ожидается, что будут предприняты практические шаги для объединения этих потенциалов.