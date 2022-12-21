Армения снова «недовольна» Россией.

«Выступление представителя РФ в ООН оцениваю негативно, потому что считаю, что со стороны союзника оно могло звучать гораздо более адресно, что сделали страны, которые вообще не имеют тесных связей с Арменией. Думаю, что РФ либо не может, либо не хочет, либо одновременно и не может, и не хочет. Я не удивлен, последние события показали, что со стороны РФ будет подобная реакция», – так прокомментировал выступление зампостпреда РФ при ООН Анны Евстигнеевой спикер армянского парламента Ален Симонян.

Напомним, в ходе своего выступления Евстигнеева заявила, что «обсуждаются параметры посещения природоохранными экспертами Азербайджана рудных месторождений в Карабахе».