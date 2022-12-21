СБУ предотвратила покушение на главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и министра обороны Алексея Резникова, сообщил глава СБУ Василий Малюк.

«Враг сюда маршрутизировал исполнителя, до этого они ставили проверочное задание агентуре, которая есть в Украине. Задание — ликвидация военнослужащего. Был совершен контроль за совершением преступления — имитация, фото-видео отзывы им отправили, они за это уже рассчитали деньги. Поняли, что мы можем и умеем работать, и отправили уже исполнителя для большого дела. Сначала они платили 100 тыс. долларов, чтобы это все начать, и уже во время этого мы их задержали. Заезжал он через третью страну. Таких историй — до десяти», — рассказал Малюк.