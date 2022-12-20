Пассажирам отложенных из-за непогоды 17 декабря рейсов 255/257 и 256/258 по маршруту Баку-Нахчыван-Баку необходимо заблаговременно прибыть сегодня, 20 декабря, в аэропорт для прохождения регистрации на запланированный рейс.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Было отмечено, что все вылеты из Баку будут выполнены в 14:20, 15:00 и 17:10. Из Нахчывана полеты будут осуществлены в 16:40, 17:20 и 19:30.

«AZAL просит пассажиров других отложенных рейсов следить за последней информацией на страницах официальных аккаунтов авиакомпании в социальных сетях и в средствах массовой информации.

При этом особо отмечаем, что с целью безопасности полетов, все рейсы будут выполнены только при благоприятных погодных условиях» — говорится в сообщении национального авиаперевозчика.