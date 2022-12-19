В Карабахе на дороге Ханкенди-Лачин, проходящей через Шушу, участники акции поют патриотические песни.
Патриотическая музыка исполняется на таре, кяманче, скрипке, аккордеоне и гитаре, уточняет «Репорт».
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