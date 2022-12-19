Соучастник убийства Михаила Круга Александр Агеев попросил отправить его на «спецоперацию» в Украину в составе ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает телеканал НТВ.
По данным источника, Агеев написал несколько заявлений с просьбой включить его в состав вооруженного формирования. Так киллер хочет «искупить кровь, пролитую в бандитских разборках».
Александр Агеев состоял в ОПГ «Тверские волки». В настоящий момент мужчина отбывает пожизненное наказание за убийство певца и иные тяжкие преступления.
Ранее Агеев рассказал подробности убийства Михаила Круга. По его словам, он не планировал убивать Круга, главной целью бандитов было ограбление дома артиста, однако тот вернулся раньше.
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