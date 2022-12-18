Председатель Европейского парламента Роберта Метсола призвала увеличить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

Об этом дипломат сказала в интервью изданиям медиагруппы Funke.

«Эта война должна быть прекращена в срочном порядке. И Украина должна выиграть эту войну», — заявила Метсола.

По ее словам, это означает «больше оружия для Украины, больше финансовой и гуманитарной помощи, больше практической солидарности и больше санкций против России».

«Украине нужно оружие, и Европа может помочь, предоставив это оружие», — подчеркнула президент.

Кроме того, Р. Метсола призвала создать специальный трибунал для расследования военных преступлений против Украины.

«Военные преступления против украинцев, доказательства которых накапливаются, и продолжающееся разрушение гражданской инфраструктуры являются грубым нарушением международного права», — заявила она, подчеркнув, что к ответственности должны быть привлечен каждый, кто виновен в военных преступлениях.