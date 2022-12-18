В Дашкесане покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка, сообщает АПА.
Инцидент зафиксирован в поселке Меденчилер.
Девочка 2008 г.р. повесилась в хлеву по неизвестной причине.
Причины происшествия расследуются.
В Дашкесане покончила жизнь самоубийством 14-летняя девочка, сообщает АПА.
Инцидент зафиксирован в поселке Меденчилер.
Девочка 2008 г.р. повесилась в хлеву по неизвестной причине.
Причины происшествия расследуются.
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