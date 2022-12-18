Как утверждают, поэт Назым Хикмет говорил: вы никогда не увидите визитной карточки, на которой будет написано «вор». Точно так же, добавим от себя, ни одно средство массовой информации не заявит о себе как о «сливном бачке», готовом выполнять заказы разного рода провокаторов. Вот и телеканал «Дождь» именует себя «независимым информационным каналом» и обещает рассказывать своим зрителям «о том, что происходит на самом деле».

Но, простите за каламбур, на самом деле представляет «Дождь» совсем другой эфирный продукт, очень далёкий от обещанного. Не успели улечься страсти после недавнего выпуска новостей с Екатериной Котрикадзе, где брали пространное интервью у Рубена Варданяна, как «Дождь» представил слезливый репортаж «В горном одиночестве. Как исчезает Карабах».

В течение почти что 40 минут зрителя старательно «пробивают на слезу», рассказывая, что два года назад здесь была «жестокая война», старательно выводят на экран или участников боевых действий (точнее, соучастников агрессии), то тех, чьи родственники погибли, то владельца винзаводика, который потерял основные виноградники…

Старательно всхлипывают: ах, какой кошмар, Карабах потерял 80% своей территории. О том, что стало с теми, кто жил на этих «территориях» до первой карабахской войны, не упоминается даже из вежливости. Азербайджанский взгляд на войну «Дождь» не интересует. Зато с экрана вовсю разглагольствуют бывшие и действующие чиновники «правительства» сепаратистов: то Давид Бабаян, то Сергей Шахвердян, который с гордостью показывает сворованную в шушинской церкви Казанчи икону…И, конечно же, весьма широко и позитивно представлен в репортаже Рубен Варданян. То он позирует под платаном и разглагольствует о том, что бросил в Москве все нажитое непосильным трудом и переехал в «Арцах», то даёт интервью, а журналисты «Дождя» старательно лепят ему образ того «спасителя Карабаха» от злых «азибижанцев».

Открытая пропаганда реваншизма, обещания новой войны, фразы вроде «проигравший народ не имеет права думать о мире», оскорбительные выпады в адрес Азербайджана — и за все почти что сорок минут ни одного даже слабого намека, что надо бы пройти свой путь к миру. И тем более, всхлипнув, будто бы такой-сякой Азербайджан перекрыл Лачинский коридор, журналист «забывает» рассказать и о том, что дорогу перекрыли вообще-то миротворцы, и что протестуют азербайджанские гражданские активисты против незаконной эксплуатации рудников. Причем эксплуатации такими методами, что ее вполне корректно именовать экологическим террором. Мнение азербайджанской стороны здесь вообще не посчитали нужным спросить.

Можно, конечно, не без ехидства поинтересоваться, какие шансы на успех планов реваншистов с Варданяном во главе, если, как сквозь зубы признаёт и сам «Дождь», «огрызок» окружён превосходящими силами ВС Азербайджана, армия Армении разгромлена, а миротворцы, к вящему возмущению местных сепаратистов, не торопятся ни «закрывать небо» над Карабахом, ни ввязываться в боевые действия против Азербайджана в ответ на операцию азербайджанской армии у высоты Фаррух.

Но не менее примечательна «редакционная политика» самого «Дождя». В работе журналиста могут быть, если угодно, «ляпы». Репортаж из конфликтной зоны может понравиться одной стороне и не понравиться другой. Можно даже отпустить по этому поводу что-то сакраментальное в стиле «если ты делаешь добротный репортаж о конфликте, то тебя завтра обвинит в необъективности или одна сторона, или обе».

Но то, что выдал в эфир «Дождь» — это уже не «ляпсус». Это откровенное продвижение нарратива армянских реваншистов и слезливо-слащавый «пиар» их «новой надежды» в лице Рубена Варданяна.

Но чем объясняется рвение самих «дождевых червяков»? Это банальная коррупция и проплаченная «заказуха»? Или…

А с этого места подробнее. Варданян, как уже неоднократно отмечалось в Баку, представляет собой очередной «проект Кремля». И прибыл он в Карабах с вполне определённой повесткой дня — «раскачать» ситуацию, возродить надежды на рестарт «миацума», сломать наметившиеся контакты карабахских армян с властями Азербайджана. А теперь рекламу ему делает канал, который достаточно долго позиционировал себя как «оппозиционный», «независимый», «либеральный» и т.д. и т.п. Но на поверку оказался таким же инструментом для продвижения сугубо кремлевского нарратива.

Неудивительно, что в ответ на такую редакционную политику «Дождя» уже отреагировали власти Латвии. Сначала здесь лишили канал лицензии на вещание. Теперь один из местных телеканалов разрывает с «дождевыми червяками» договор об аренде студии. Проще говоря, «Дождь» направили известным «курсом русского корабля», придав ускорение пониже спины. А в Азербайджане, напомним в который уже раз, иллюзии насчёт российской псевдолиберальной «тусовки» не испытывают еще с девяностых.

Но теперь деятельность, пардон, «кислотного «Дождя»» должна получить соответствующую оценку уже со стороны властей Азербайджана.

Потому как открытые выпады против территориальной целостности нашей страны, пропаганда реванша и, назовём вещи своими именами, подготовка общественного мнения «огрызка» к новой войне — это не «мелкие шалости». И ответ на них должен быть адекватным.

Нурани, обозреватель