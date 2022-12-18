В Германии в городе Вильгельмсхафен открылся первый плавучий терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), передает РИА Новости.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц на церемонии открытия терминала отметил, что такое решение было принято из-за стремления Германии избавиться от зависимости от российского газа.

«Мы действительно смогли сделать так, чтобы за короткие сроки этот терминал был установлен, и теперь мы видим это судно… И это очень важный вклад в нашу безопасность», — подчеркнул он.