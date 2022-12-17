В то время, как внимание миллионов людей, как непосредственно в Азербайджане и Армении, так и в других странах региона, приковано к небольшому пятачку на автодороге Лачин-Шуша-Ханкенди, где активисты экодвижения уже несколько дней проводят акцию с требованием о прекращении загрязнения нашей общей природы, на дипломатической арене произошло еще одно немаловажное событие всё того же экологического характера. В субботу состоялся визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Бухарест, где он и руководители правительств еще трех государств в торжественной обстановке подписали «Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и поставки зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии».

Важно отметить, что в церемонии подписания приняла участие глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, что стало свидетельством поддержки идущего процесса со стороны Брюсселя.

Если разложить эти 4 государства на карте, то, с учетом Чёрного моря, лежащего между Грузией и Румынией, замыкающими эту цепочку с двух сторон будут Азербайджан и Венгрия. Проект предполагает прокладку по дну моря энергетической подводной линии, по которой из Азербайджана в Европу будет экспортироваться электроэнергия, произведенная исключительно «зеленой технологией». «Зеленым», напомним, принято называть энергоресурс, который не только сам по себе в процессе его использования не загрязняет природу, но и производствo которого также не влекло за собой загрязнение окружающей среды, как это бывает, допустим, при производстве электроэнергии путем сжигания природного газа, угля или мазута. А «зеленой», в основном, является электроэнергия, произведенная в результате укрощения человеком силы ветра и яркости солнечных лучей.

Представить только: Азербайджан, который еще пару десятилетий назад сам испытывал определенный дефицит и импортировал электроэнергию и — не поверите! — даже природный газ, сегодня полностью покрыл свои внутренние потребности и принялся экспортировать излишки (и весьма даже немалые) в саму Европу!

Чего уж скрывать, определенную роль в изменении конъюнктуры рынка сыграла развязанная Россией война в Украине и последовавшие следом за этим санкции. Сильно востребованной оказалась энергетика из других государств. Запад, который долгие годы не стеснялся свысока смотреть на Азербайджан и даже поучать, как правильнее жить, очень быстро вынужден был умерить свой нравоучительный порыв и обратиться за помощью к нашей стране как к равному партнеру. Ждать мы умели, и знали, что когда-нибудь это произойдёт — звёзды лягут.

И вот сперва глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен посетила в июле этого года Баку, где ею и президентом Алиевым был подписан меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству в сфере энергетики. Затем последовали визиты главы Азербайджанского государства в Италию, Албанию, Сербию, Туркменистан, теперь, вот, в Румынию. И главной темой в ходе этих поездок была, конечно же, энергетическая.

Первые шаги в области «зеленой» энергетики были предприняты задолго до начала войны в Украине, которая, впрочем, да, еще больше актуализировала эту тему и усилила роль Азербайджана во всей этой парадигме. В декабре прошлого года между Минэнерго Азербайджана, концерном «Азэнержи» и саудовской компанией «ACWA Power» был подписан договор об инвестиционном проекте по 240-мегаватовому ветропарку «Хызы-Абшерон». Реализация этого проекта позволит высвободить большой объем природного газа (по некоторым оценкам, около 220 миллионов кубометров) и спасти атмосферу от выброса около 400 тысяч тон углекислого газа! В то же время, Гарадагская солнечная электростанция мощностью в 230 МВт, фундамент которой был заложен 15 марта этого года при участии компании «Masdar» из Объединенных Арабских Эмиратов, высвободит 110 миллионов кубометров природного газа и не даст окружающей среде быть отравленной 200 тысячами тонн СО2. Если сложить эти цифры, то Азербайджанское государство заслужит похвалу всего человечества за заботу об экологии!

Необходимо также напомнить о подписании соглашений с японской компанией «Tepsco» и британской bp о развитии энергетического сектора на освобожденных территориях Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических регионов.

В Азербайджане существует огромный потенциал для производства электроэнергии из возобновляемых природных источников. Солнечную энергию можно извлекать, практически, по всей стране, а по части использования силы ветра наиболее многообещающими являются Хызинский, Хазарский, Абшеронский, Гобустанский районы, а также сама столица Баку, то есть восточная часть страны. Здесь же следует отметить возможность создания офшорных ветропарков в Каспийском море по примеру тех, что создаются Германией и Данией в Северном море. Только по предварительным подсчетам азербайджанский сектор моря сможет дать стране 157 тысяч МВт электроэнергии, что в 20 раз больше общей мощности всех электростанций Азербайджана! Таким образом, Каспий, кормивший наш народ углеводородами, сохранит в будущем свою роль энергетического «кормильца» нации.

Большой потенциал имеется также в восстанавливаемых Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических регионах. Солнечной энергией наиболее «богаты» Кельбаджар, Лачин, Губадлы, Зангилан, Джебраил (т.е, весь Восточно-Зангезурский Экономический регион) и Физули, а своими сильными ветрами, доходящими до 8 метров в секунду, славятся Кельбаджар и Лачин.

Конечно же, отдельно стоит отметить энергогенерируемый потенциал, имеющийся в силах водных потоков горных рек. Тертерчай, Базарчай, Хаккари, к которым добрался наш народ благодаря операции «Железный кулак», также внесут свою лепту в производство электроэнергии без вреда для атмосферы.

Всё это позволяет Азербайджану с уверенностью планировать достижение к 2030 году доли энергии, извлекаемой из возобновляемых источников, до 30 процентов, что создаст дополнительные условия для планомерного экономического развития государства. В последующие годы использование солнечной и ветряной энергии еще более возрастёт, если принять во внимание предыдущую тенденцию: с 2013 по 2019 год использование солнечной энергии в нашей стране возросло в 55 раз, а ветряной — аж в 131 раз.

Энергетическая политика правительства Азербайджана позволит нашему государству достичь взятое на себя по Парижскому климатическому соглашению обязательство по снижению к 2030 году эмиссии парникового газа на 35%. Это станет триумфом не только энергетической стратегии Азербайджанского государства, но и экологической. Что непременно приведет к усилению авторитета Азербайджана на международной арене.

Всё это вместе взятое говорит о том, что экология была, есть и останется в центре внимания Азербайджанского государства. Завершившийся визит президента Алиева в Бухарест стал еще одним важным звеном в цепи экологически-дружественных шагов правительства. И уж совершенно неудивительно, что тема охраны окружающей среды остается в центре внимания и деятельности азербайджанских НПО и активистов гражданского общества. Поэтому, не стоит ожидать, что те, кто на днях вышел на Лачинскую дорогу, чтобы выразить своё возмущение по поводу загрязнения пришельцами нашей Родины, так легко предадут свои убеждения и свернут акцию, не добившись прекращения хищнического отношения к нашей общей природе.

Зухраб Дадашов