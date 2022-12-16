Распространяется видео о том, как патруль мониторинговой миссии ЕС наблюдает за дорогой, ведущей в Лачинский коридор. Патруль тогда находился на блокпосту примерно в 1,2 км от границы Армении с Азербайджаном. Миссия в соответствии со своим мандатом работает исключительно на территории Армении и не заходит в Лачинский коридор.

Об этом в соцсети «Твиттер» написал специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.