Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, Беларусь никогда не будет врагом России. Об этом глава белорусского государства заявил на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества., передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что по прошествии периода времени после попытки мятежа в Беларуси можно подтвердить правильность выбранного курса на сближение с Россией. «Эти программы (сотрудничество в рамках союзного государства) ни в коем случае не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России», — сказал Лукашенко.

Он высказался насчет разговоров о суверенитете и независимости Беларуси ввиду углубления сотрудничества с Россией.

«Абсолютно откровенно говорю: при всех сложностях, если Российская Федерация — руководство — хочет строить отношения с суверенным независимым государством Беларусь, если Россия воспринимает нас как суверенное и независимое государство, мы готовы выстраивать отношения. Но мы должны всегда исходить из того, что мы — государство суверенное и независимое», — подчеркнул Лукашенко.

Политик сообщил, что в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Минске 19 декабря в первую очередь будут обсуждены вопросы стратегического характера, в частности в сфере экономики.

По его словам, до введения санкций против Беларуси и России россияне и не знали, на что способны белорусы и насколько Беларусь высокотехнологичная страна. «А когда грохнули санкции и пришлось нам и россиянам прежде всего искать выход из каких-то ситуаций, они увидели, что Беларусь — это высокотехнологичная страна, она производит все то, что нужно сегодня для жизни. А если и не производит, то в течение двух-трех месяцев — полугода может производить», — сказал Лукашенко.