Трагедия в Кельбаджарском районе вновь напомнила об армянском минном терроре. Напомним: накануне в районе села Чираг на мине, заложенной армянскими оккупантами, подорвались 8 человек. Двое —один военный и один гражданский — получили ранения.

В Баку уже напомнили: за два года с небольшим, прошедших после Отечественной войны, на минах подорвались 276 человек, из которых 123 — гражданские лица, 153 —- военнослужащие. 231 получили ранения различной степени тяжести. При этом эксперты напоминают: «минно-взрывная травма» — это чаще всего ампутация конечностей. 45 человек — 10 военнослужащих и 35 гражданских — погибли. В их числе —наши коллеги журналисты, съемочная группа АзТВ, чей автобус взорвался на мине в селе Сусузлуг. Там же, в Кельбаджаре, азербайджанские военнослужащие буквально в последнюю минуту обнаружили мину на пути автобуса, в котором вынужденные переселенцы из Кельбаджар ехали в свое родное село — точнее, в то, что от него осталось.

Теоретически после военных действий всегда остаются и мины, и неразорвавшиеся боеприпасы. Но Азербайджан столкнулся с настоящим «минным террором» со стороны Армении. Как теперь подчеркивают в Минобороны Азербайджана, мина, которая взорвалась в селе Чираглы, была установлена армянскими оккупантами в декабре 2020 года.

Дата здесь имеет первостепенное значение. Во-первых, боевые действия к этому моменту уже закончились, и военного смысла минирование в селе Чираглы уже не имело и не могло иметь. Во-вторых, через Чираглы не проходило никаких оборонительных рубежей. А в-третьих. Армения слезно выторговала у Азербайджана дополнительные 10-15 дней на вывод своих войск из Карабаха и Восточного Зангезура. Но использовала это время для «минного террора», который уже имел другие цели — сделать невозможным возвращение на освобождённые земли гражданского населения. Чтобы издания типа РИА «Новости» с деланным сочувствием вопрошали «Вместо дома — мины. Вернутся ли азербайджанцы в Карабах», а армянские «эксперты» пытались продвигать тезис «вот, смотрите, азербайджанцы говорили, что необходимо вернуть беженцев, так почему никто не возвращается?» И при этом прекрасно знали, почему.

Более того, нелишне вспомнить, что бои на Кельбаджарском участке границы в сентябре нынешнего года тоже начались с попыток армянских диверсионных групп минировать приграничную территорию в Азербайджане.

А все это уже должно иметь другую политическую цену и другую меру ответственности. Армянский минный террор должен стать предметом международных разбирательств и получить свою политическую и правовую оценку. Просто потому, что подобные преступления не должны оставаться безнаказанными. Иначе подобные «мины замедленного действия» сработают еще не раз. И уже под ногами у тех, кто считает, что это проблема Азербайджана, и их она не касается.

Отдел политики Minval.az