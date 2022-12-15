Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести встречу лидеров Турции, России и Сирии — а перед этим — встречу глав минобороны, МИД и разведслужб.

«Я объяснил еще одну вещь — и это то, что мы хотим сделать шаг в качестве трехстороннего союза Сирия — Турция — Россия. Для этого сначала должны встретиться наши разведывательные службы, затем министры обороны и министры иностранных дел. После их встреч давайте соберемся вместе как лидеры. Я предложил это господину Путину, и он отнесся к этому положительно. Таким образом, мы начнем серию встреч», — отметил он.